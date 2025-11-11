Erste Schätzungen: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A veröffentlicht voraussichtlich am 26.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,88 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A ein EPS von 5,44 DKK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,18 Prozent auf 7,06 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel hatte ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A noch 7,14 Milliarden DKK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,75 DKK im Vergleich zu 19,21 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 28,71 Milliarden DKK, gegenüber 28,75 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at