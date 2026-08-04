Erste Schätzungen: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A präsentiert in der voraussichtlich am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 3,59 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,35 DKK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 3,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,10 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,37 Milliarden DKK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,61 DKK im Vergleich zu 1,02 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 28,34 Milliarden DKK, gegenüber 28,94 Milliarden DKK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at