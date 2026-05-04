ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered a Aktie

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41BEC / ISIN: DK0063855085

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04.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A öffnet voraussichtlich am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,43 DKK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A 4,11 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,72 Milliarden DKK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A 7,15 Milliarden DKK umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 13,64 DKK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,02 DKK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 27,93 Milliarden DKK, gegenüber 28,94 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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