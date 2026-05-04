ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered b Aktie

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41BEB / ISIN: DK0063855168

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B wird voraussichtlich am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,325 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,11 DKK erwirtschaftet worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 899,3 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 7,15 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,02 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,74 Milliarden EUR, gegenüber 28,94 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered Shs -B-

mehr Nachrichten

Analysen zu ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered Shs -B-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered Shs -B- 24,56 -1,05% ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered Shs -B-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische präsentiert sich stabil. Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet Verluste. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen