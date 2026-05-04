Erste Schätzungen: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B wird voraussichtlich am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,325 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,11 DKK erwirtschaftet worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 899,3 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 7,15 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,02 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,74 Milliarden EUR, gegenüber 28,94 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at