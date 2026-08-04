Erste Schätzungen: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B wird voraussichtlich am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,480 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B noch 4,35 DKK je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 949,3 Millionen EUR für ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,37 Milliarden DKK erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,86 EUR aus. Im Vorjahr waren 1,02 DKK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 3,79 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 28,94 Milliarden DKK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at