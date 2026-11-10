ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered b Aktie
WKN DE: A41BEB / ISIN: DK0063855168
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10.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B stellt voraussichtlich am 25.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,458 EUR gegenüber 4,37 DKK im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 966,7 Millionen EUR, was einem Umsatz von 7,19 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,82 EUR, gegenüber 1,02 DKK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 3,87 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 28,94 Milliarden DKK generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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