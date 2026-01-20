Erste Schätzungen: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B wird voraussichtlich am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,568 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,82 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 946,1 Millionen EUR, was einem Umsatz von 7,24 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,03 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 19,21 DKK einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 3,83 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 28,75 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

