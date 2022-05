Erste Schätzungen: Rockwool International A-S (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rockwool International A-S (B) lädt voraussichtlich am 18.05.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Rockwool International A-S (B) für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,90 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,10 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 19,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 801,0 Millionen EUR gegenüber 671,0 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 16,16 EUR, gegenüber 14,02 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 3,64 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,09 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at