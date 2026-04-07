Erste Schätzungen: Rogers Communications A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rogers Communications A wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,00 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rogers Communications A 0,520 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,44 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,98 Milliarden CAD umgesetzt.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,78 CAD, gegenüber 12,77 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 22,50 Milliarden CAD im Vergleich zu 21,71 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at