Rogers Communication a Aktie

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WKN DE: A0M18S / ISIN: CA7751091017

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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Rogers Communications A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rogers Communications A präsentiert voraussichtlich am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,23 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rogers Communications A 10,66 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Rogers Communications A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,38 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,72 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 12,77 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 22,56 Milliarden CAD, gegenüber 21,71 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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