Erste Schätzungen: Rogers Communications A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rogers Communications A präsentiert voraussichtlich am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,40 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Rogers Communications A ein EPS von 1,04 CAD je Aktie vermeldet.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,48 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,02 Milliarden CAD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,91 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,25 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 21,54 Milliarden CAD aus, im Gegensatz zu 20,60 Milliarden CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at