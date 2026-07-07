Erste Schätzungen: Rogers Communications A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rogers Communications A lädt voraussichtlich am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,14 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rogers Communications A 0,290 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 6,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,55 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,22 Milliarden CAD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,68 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 12,77 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,57 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 21,71 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at