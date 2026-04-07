Erste Schätzungen: Rogers Communications informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rogers Communications öffnet voraussichtlich am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,00 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,520 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,44 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 9,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Rogers Communications einen Umsatz von 4,98 Milliarden CAD eingefahren.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,78 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,77 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 22,50 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 21,71 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at