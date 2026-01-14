Erste Schätzungen: Rogers Communications stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rogers Communications wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 CAD. Im Vorjahresquartal waren 1,04 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,02 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 9,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,48 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,91 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,25 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 21,54 Milliarden CAD, gegenüber 20,60 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

