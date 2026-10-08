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WKN: 867590 / ISIN: CA7751092007

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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Rogers Communications stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rogers Communications lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,23 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 10,66 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,38 Milliarden CAD gegenüber 5,35 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,72 CAD, gegenüber 12,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 22,56 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,71 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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