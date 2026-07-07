Erste Schätzungen: Rogers Communications veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Rogers Communications lädt voraussichtlich am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,14 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 293,10 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,290 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,45 Prozent auf 5,55 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,22 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,68 CAD im Vergleich zu 12,77 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 22,57 Milliarden CAD, gegenüber 21,71 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at