Rogers Sugar Aktie

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WKN DE: A1H5ZE / ISIN: CA77519R1029

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Rogers Sugar legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rogers Sugar wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,118 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Rogers Sugar 0,110 CAD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Rogers Sugar nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 298,8 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 313,8 Millionen CAD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,594 CAD je Aktie, gegenüber 0,500 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,19 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 1,31 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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