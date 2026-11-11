Erste Schätzungen: Rogers Sugar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rogers Sugar gibt voraussichtlich am 26.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,145 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rogers Sugar noch 0,110 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Rogers Sugar 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 316,4 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Rogers Sugar 349,4 Millionen CAD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,608 CAD je Aktie, gegenüber 0,500 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,19 Milliarden CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,31 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net