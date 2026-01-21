Rogers Sugar Aktie
Erste Schätzungen: Rogers Sugar verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Rogers Sugar stellt voraussichtlich am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,135 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,120 CAD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 1,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 317,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 323,2 Millionen CAD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,523 CAD, während im vorherigen Jahr noch 0,500 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,25 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,31 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
