Rohm Aktie
WKN: 869082 / ISIN: JP3982800009
|
20.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Rohm legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Rohm wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 14,16 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -4,810 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Rohm 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 122,06 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Rohm 112,62 Milliarden JPY umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 37,34 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum -129,780 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 476,12 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 448,47 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
