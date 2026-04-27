Erste Schätzungen: Rohm zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rohm veröffentlicht voraussichtlich am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,318 JPY aus. Im Vorjahresquartal waren -130,330 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 103,82 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 110,91 Milliarden JPY aus.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 33,96 JPY je Aktie, gegenüber -129,780 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 482,01 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 448,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at