Rohm Aktie
WKN: 869082 / ISIN: JP3982800009
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Rohm zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rohm wird voraussichtlich am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,89 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,69 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 11,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 129,08 Milliarden JPY gegenüber 116,21 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 94,57 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es -410,460 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 519,63 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 481,15 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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