Erste Schätzungen: Rohto Pharmaceutical gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Rohto Pharmaceutical wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 39,86 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,48 Prozent verringert. Damals waren 52,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 81,96 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Rohto Pharmaceutical für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 87,05 Milliarden JPY aus.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 156,60 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 151,56 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 367,81 Milliarden JPY, gegenüber 343,73 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at