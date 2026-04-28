Rohto Pharmaceutical Aktie

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WKN: 858075 / ISIN: JP3982400008

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Rohto Pharmaceutical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rohto Pharmaceutical wird voraussichtlich am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 30,36 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 27,38 JPY erwirtschaftet worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 85,00 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 82,73 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 146,12 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 136,11 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 338,92 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 308,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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