WKN: 858075 / ISIN: JP3982400008

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Rohto Pharmaceutical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rohto Pharmaceutical wird sich voraussichtlich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 44,11 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rohto Pharmaceutical 52,09 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,41 Prozent auf 91,51 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 86,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 146,20 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 136,11 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 338,26 Milliarden JPY, gegenüber 308,63 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

