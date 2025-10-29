Erste Schätzungen: Rohto Pharmaceutical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rohto Pharmaceutical wird voraussichtlich am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 24,98 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 19,46 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,75 Prozent auf 81,16 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 141,61 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 136,11 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 337,32 Milliarden JPY, gegenüber 308,63 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at