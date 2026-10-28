Rohto Pharmaceutical Aktie

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WKN: 858075 / ISIN: JP3982400008

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28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Rohto Pharmaceutical veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Rohto Pharmaceutical wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 32,65 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 25,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 26,03 JPY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,52 Prozent auf 89,31 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 161,78 JPY, während im vorherigen Jahr noch 151,56 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 373,93 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 343,73 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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