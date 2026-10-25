Erste Schätzungen: Roivant Sciences informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Roivant Sciences lädt voraussichtlich am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,367 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 138,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,378 USD, gegenüber -0,540 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 52,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at