Roko AB Aktie

Roko AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A413WN / ISIN: SE0023950795

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Roko (publ) Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Roko (publ) Registered B wird sich voraussichtlich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,000 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Roko (publ) Registered B 11,33 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Roko (publ) Registered B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,69 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,67 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 1,52 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 65,20 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 47,33 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 6,47 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 6,18 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Roko AB (publ) Registered Shs -B-

Analysen zu Roko AB (publ) Registered Shs -B-

Roko AB (publ) Registered Shs -B-

Roko AB (publ) Registered Shs -B- 1 638,80 1,79% Roko AB (publ) Registered Shs -B-

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich aufwärts. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

