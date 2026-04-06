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WKN DE: A413WN / ISIN: SE0023950795

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06.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Roko (publ) Registered B legt Quartalsergebnis vor

Roko (publ) Registered B lässt sich voraussichtlich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Roko (publ) Registered B die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 17,00 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 15,42 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Roko (publ) Registered B in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,91 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,76 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,70 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 66,58 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 51,63 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,89 Milliarden SEK, gegenüber 6,45 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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