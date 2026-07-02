Roko AB Aktie
WKN DE: A413WN / ISIN: SE0023950795
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Roko (publ) Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Roko (publ) Registered B wird sich voraussichtlich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 15,20 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Roko (publ) Registered B einen Gewinn von 12,24 SEK je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 17,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,84 Milliarden SEK gegenüber 1,56 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 68,64 SEK, gegenüber 51,63 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 7,37 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,45 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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