Erste Schätzungen: Rollins öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rollins präsentiert in der voraussichtlich am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,265 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 926,8 Millionen USD gegenüber 832,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

10 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,11 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,960 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,78 Milliarden USD, gegenüber 3,39 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at