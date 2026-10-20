Roo a Aktie
WKN DE: A3DR7B / ISIN: US77664L2079
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Root A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Root A stellt voraussichtlich am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,630 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Root A -0,350 USD je Aktie verloren.
6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 384,4 Millionen USD gegenüber 387,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,87 Prozent.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,58 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,36 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,55 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,52 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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