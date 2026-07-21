Erste Schätzungen: Root A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Root A wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,828 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Root A 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 395,1 Millionen USD – ein Plus von 3,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Root A 382,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,18 USD, gegenüber 2,36 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,52 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at