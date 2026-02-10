Erste Schätzungen: Root A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Root A wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,248 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 17,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 383,3 Millionen USD gegenüber 326,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,85 USD je Aktie, gegenüber 1,83 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,50 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at