Erste Schätzungen: Roper Technolgies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Roper Technolgies öffnet voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 5,79 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 57,34 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,68 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Plus von 7,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,17 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,02 Milliarden USD umgesetzt.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 22,22 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 14,20 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,57 Milliarden USD, gegenüber 7,90 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at