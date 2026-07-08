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WKN: 883563 / ISIN: US7766961061

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Roper Technolgies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Roper Technolgies wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,29 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,49 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Roper Technolgies in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 2,10 Milliarden USD im Vergleich zu 1,94 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 21,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 14,20 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,53 Milliarden USD, gegenüber 7,90 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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