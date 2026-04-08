Roper Technolgies Aktie
WKN: 883563 / ISIN: US7766961061
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Roper Technolgies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Roper Technolgies lässt sich voraussichtlich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Roper Technolgies die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,99 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Roper Technolgies noch 3,06 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Roper Technolgies 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,06 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Roper Technolgies 1,88 Milliarden USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,50 USD, gegenüber 14,20 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 8,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,90 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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