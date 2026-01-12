Roper Technolgies Aktie

Roper Technolgies

WKN: 883563 / ISIN: US7766961061

12.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Roper Technolgies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Roper Technolgies präsentiert in der voraussichtlich am 27.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,14 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Roper Technolgies noch 4,28 USD je Aktie eingenommen.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,08 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,88 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,93 USD im Vergleich zu 14,35 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 7,92 Milliarden USD, gegenüber 7,04 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

