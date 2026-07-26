Erste Schätzungen: ROUND ONE legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ROUND ONE wird voraussichtlich am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 16,70 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 12,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 48,70 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 43,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 72,94 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 63,30 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 216,33 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 189,55 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at