ROUND ONE CorpShs Aktie
WKN: 919633 / ISIN: JP3966800009
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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ROUND ONE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ROUND ONE wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 24,00 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 15,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ROUND ONE 20,76 JPY je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll ROUND ONE 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 57,44 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 18,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ROUND ONE 48,50 Milliarden JPY umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 74,40 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 63,30 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 218,96 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 189,55 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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