Erste Schätzungen: ROUND ONE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

ROUND ONE lädt voraussichtlich am 10.02.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 3,10 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,59 JPY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 32,99 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 30,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,23 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 40,37 JPY im Vergleich zu 14,00 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 140,69 Milliarden JPY, gegenüber 96,42 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

