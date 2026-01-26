ROUND ONE CorpShs Aktie

ROUND ONE CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919633 / ISIN: JP3966800009

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ROUND ONE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

ROUND ONE stellt voraussichtlich am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 8,10 JPY gegenüber 9,37 JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 44,22 Milliarden JPY – ein Plus von 8,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ROUND ONE 40,61 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 68,36 JPY aus. Im Vorjahr waren 57,38 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 190,96 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 177,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

