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13.05.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Royal Bank of Canada legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Royal Bank of Canada wird voraussichtlich am 28.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,76 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Royal Bank of Canada 3,03 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 46,92 Prozent auf 17,11 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Royal Bank of Canada noch 32,23 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,88 CAD, gegenüber 14,10 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 71,07 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 136,06 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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