Erste Schätzungen: Royal Bank of Canada präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Royal Bank of Canada veröffentlicht voraussichtlich am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,83 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Royal Bank of Canada 3,54 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 50,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 17,36 Milliarden CAD gegenüber 34,91 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 15,62 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 14,10 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 70,26 Milliarden CAD, gegenüber 136,06 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

