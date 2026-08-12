Royal Bank of Canada Aktie

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WKN: 852173 / ISIN: CA7800871021

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12.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Royal Bank of Canada präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Royal Bank of Canada präsentiert in der voraussichtlich am 27.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,04 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,76 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Royal Bank of Canada 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 18,01 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Royal Bank of Canada 34,41 Milliarden CAD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,10 CAD im Vergleich zu 14,10 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 71,70 Milliarden CAD, gegenüber 136,06 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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