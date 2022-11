Erste Schätzungen: Royal Bank of Canada veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Royal Bank of Canada gibt voraussichtlich am 30.11.2022 die Zahlen für das am 31.10.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,73 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Royal Bank of Canada ein EPS von 2,68 CAD je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 11,34 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,27 Milliarden CAD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,11 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 11,06 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 47,27 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 45,80 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at