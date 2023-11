Erste Schätzungen: Royal Bank of Canada veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Royal Bank of Canada wird sich voraussichtlich am 30.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2023 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,64 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Royal Bank of Canada noch ein Gewinn pro Aktie von 2,78 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,73 Prozent auf 13,16 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Royal Bank of Canada noch 12,45 Milliarden CAD umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,21 CAD, gegenüber 11,19 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 52,71 Milliarden CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 47,20 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at