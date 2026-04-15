Erste Schätzungen: Royal Caribbean Cruises gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Royal Caribbean Cruises stellt voraussichtlich am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,70 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Royal Caribbean Cruises im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,46 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 19 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,52 Prozent gesteigert.

26 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,48 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 15,61 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 19,68 Milliarden USD, gegenüber 17,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at