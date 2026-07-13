Erste Schätzungen: Royal Caribbean Cruises legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Royal Caribbean Cruises wird sich voraussichtlich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 22 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Royal Caribbean Cruises noch ein Gewinn pro Aktie von 4,41 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 20 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,81 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 6,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Royal Caribbean Cruises einen Umsatz von 4,54 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 15,61 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 19,59 Milliarden USD, gegenüber 17,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at